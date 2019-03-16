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Şenol Güneş: Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili konuştu.

16 Mart 2019 Cumartesi 22:49
Şenol Güneş: Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta iyi oynamadıklarını, buna rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bildiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan önce yaptıkları planları gerçekleştiremediklerini belirterek, "Sizin istediğiniz gibi Kagawa ile Ljajic'i birlikte oynattım. Hücumda hiçbir etkimiz olmadı, hücum etmiş gibi göründük. Top kaptırdık, savunma da yapamadık. Solda Adriano'yu öne çıkarmak istedik, o saha dışına çıktı." diye konuştu.

Üst üste iki maç kazandıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden sezon sonu hedefleri konusunda şunları söyledi:

"Üçüncülük veya ikincilik de olsa bizi rahatsız eder. Şu an ikinciliği kovalamak zorundayız. Önümüzde bir rakibimiz var. Ondan sonra birincilik düşünebiliriz. Ama zor durum. Yakalayabileceğimiz en iyi yer ilk başta ikincilik. Her takım birbirini kovalıyor."

Milli maç arasında bir boşluğun olacağına dikkati çeken Güneş, "Aranın ardından başlangıcı ikinci yarının en iyi takımı Çaykur Rizespor ile yapacağız. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi camiaların adları şampiyonlukla anıldığı için baskı var. Başakşehir avantaj yakaladı. Hem baskı yok hem puan farkını açtı. Yarış devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

- "Oyuncumdan şikayet etmem, karar veririm"

 

Geçen hafta eleştirdiği Loris Karius'un Göztepe maçı sonrası bu nedenle yayıncı kuruluştaki açıklamasında serzenişte bulunmasına değinen Güneş, "O maçtan sonra söylediklerim belli. Moral olarak çökmüş birinin sahada olması çok tercih edilen bir şey değil. Ona saygısızlık, olumsuzluk olarak algılanacak şekilde gazetelerde işleyenler varsa bilemem. Seyircinin de olumsuz tezahüratının doğru olmadığını söyledim. Kendisiyle de konuştum. 'Maçtan önce mi seni etkiledi, maçtan sonra mı etkiledi' diye sordum. Kendisi bilmediğini söyledi. Oyuncumdan şikayet etmem, karar veririm. O da düşüncesini söyler. Yanlış düşüncedir." diye konuştu.

 

- "Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem"

 

Güneş, taraftarların kendisine yönelik tepkisi konusunda ise şunları söyledi:

"Herhangi olumsuzluk yok. Gönül kırılması olduğunu düşünüyorum, onu hissettim. Sevgimde, kalbimde hiçbir kaybım yok. Bana kalbini verene ihanet etmem. Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem."

Güneş, Fenerbahçe maçında sakatlanan Nicolas Isimat-Mirin'in aralarında olmadığını kaydederek, "Caner de hafta içinde düşüşten dolayı kafasında yara oldu. Bu nedenle bizimle olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:49
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