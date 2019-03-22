0553 313 94 23

Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu

- TKF tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, ABD'nin Aspen kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan iyi sonuçla dönmeyi amaçlıyor- TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı:"Kısa sürede çok iyi iş çıkardık. Aspen'de de işimizin rast gideceğine eminim"- Takım kaptanı Cem Hakko:"Şampiyonaya hazırlıklı gidiyoruz. Mahcup olmak istemiyoruz. İlk 10'a ya da ilk 5'e girmek istiyoruz"

22 Mart 2019 Cuma 15:38
Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu


ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi üçüncü dönem kamp çalışmalarına Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen şehrinde 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dünya Senkronize Kayak Şampiyonası öncesi Uludağ ve Kartalkaya'da hazırlık yapan milli takım, Erzurum'daki 3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa girdi.

Tanınmış isimlerin yer aldığı milli takım kadrosu, TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı'nın yanı sıra, Cem Hakko, Ender Alkoçlar, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Üstün Özbey, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Metin Polat, Çetin Şirvani ve Tunç Taşdemir'den oluşuyor.

Kaptanlığını Cem Hakko'nun yaptığı 11 kişilik milli takım, Fransız antrenör Marc Garcia gözetiminde Palandöken Kayak Merkezi'nin aydınlatılmış pistlerinde günde 8 saat antrenman gerçekleştiriyor.


- Kıyıcı: "Kısa sürede çok iyi iş çıkardık"


TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun en önemli amacının kayağı kitle sporu haline getirerek, ülkede yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Senkronize Kayak Milli Takımı'nın 17 yıl sonra yeniden faaliyete geçirildiğini hatırlatan Kıyıcı, "Ben de hem federasyonu temsil ediyorum hem de burada bir sporcuyum. Bu yıl Dünya Şampiyonası'na biz katılacağız ama önümüzdeki yıl Türkiye Şampiyonası düzenleyeceğiz ve kazanan takımı Aspen'e göndereceğiz. Kısa sürede çok iyi iş çıkardık. Aspen'de de işimizin rast gideceğine eminim. Birlik ve beraberliğimiz, verdiğimiz mesajlar çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.


- Garcia: "Herkes çok ciddi şekilde çalışıyor"


Milli takım antrenörü Marc Garcia, şampiyonada uzun zamandır birlikte çalışan takımlarla mücadele edeceklerini belirtti.

Takımda motivasyonun çok yüksek olduğunu aktaran Garcia, "Herkes çok ciddi şekilde çalışıyor. Bu bayrağı taşımak çok önemli. Buradaki ekipte farklı meslek gruplarından insanlar var. Önemli olan iyi hareketler yapmış olmaları değil, gösterdikleri saygı ve bu işe katılmış olmaları." ifadelerini kullandı.


- Hakko: "Şampiyonaya hazırlıklı gidiyoruz"


Milli takımın kaptanlığını üstlenen iş adamı Cem Hakko, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerin çok güzel olduğuna ve muhteşem bir hazırlık dönemi geçirdiklerine işaret ederek, "Takım formda ve antrenmanlar bizim için zorlu geçiyor. Heyecanlıyız. Artık son günler. Bir yıllık sürede farklı yerlerde kamplar yaptık. Şampiyonaya hazırlıklı gidiyoruz, mahcup olmak istemiyoruz. İlk 10'a ya da ilk 5'e girmek istiyoruz. Neden olmasın? Aspen'de puanlar almaya çalışacağız." diye konuştu.

Milli takım sporcularından Doruk Kaya ise çalışmalarının karşılığı olarak Aspen'den iyi sonuçla döneceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli takımın parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Biz bu işte öncüyüz. Türkiye'nin her disiplinde sürekli Dünya Şampiyonası ve olimpiyat oyunlarına katılımının sağlanması için doğru zemini oluşturacağız. Biz bu misyonla takıma girdik. Özel sektör ve federasyonu el ele verdirip, geniş kitleleri bu işin içine dahil ederek, Türkiye'yi her platformda temsil edeceğiz. "


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:38
  1. ABD
  2. Aspen
  3. Erzurum
  4. fatih kıyıcı
  5. Senkronize Kayak Milli Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    1. Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    2. GAÜN Hastanesinde yangın tatbikatı
    3. Antalya’nın Yağlı Pehlivan Güreş..
    4. Genç: “Ortahisar engelsiz hale gelecek”
    5. Ekinci pazar esnafını ziyaret etti
    6. Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden..
    7. Isparta’da gurur veren duygu dolu..
    8. Fenerbahçe salonda çalıştı
    9. “Medeniyetimiz ve Gençlik” konferansı
    10. Suad Liçi: "Türkiye ile oynamaktan..
    11. Bakan Soylu’dan Karamollaoğlu’na..
    12. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı..
    13. Dehşet veren görüntü! 4 aydır suda..
    14. NBA'de forma giyen Kevin Durant'ın..
    15. Başkan Çelik veda ziyaretlerine başladı
    16. Beyazıt’ta kaza yapan özel halk..
    17. Deprem bölgesinde evi yıkılan..
    18. Filistinli gruplardan Trump'ın Golan..
    19. Meteorolojiden 4 il için zirai don..
    20. Senkronize Kayak Milli Takımı,..
    21. Aksaray’da Sıfır Atık Projesi
    22. Musul’u ziyaret eden Irak Meclis..
    23. Kırşehir’de şehitler hatıra ormanı..
    24. Edirne’de merhum Genel Başkan Muhsin..
    25. Türkiye deprem tehlike haritası..
    26. Hırsızlık çetesi çökertildi, 6 kişi..
    27. Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders..
    28. Osmangazili judoculardan milli mesâi
    29. Eski eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
    30. Van Büyükşehir Belediyesinden İŞ-KUR..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde