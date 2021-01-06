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Aktüel Senegal'de ekonomik büyüme yüzde 1,8 düştü
Aktüel

Senegal'de ekonomik büyüme yüzde 1,8 düştü

Yeniakit Publisher
2021-01-06 00:14:28 -
Senegal'de ekonomik büyüme yüzde 1,8 düştü

DAKAR (AA) - Senegal'de 2019'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bir önceki yıla oranla 1,8 puan düşerek yüzde 4,4 arttı.

Ulusal İstatistik Ajansı, 2019'a ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre 2018'de yüzde 6,2 artan GSYH, 2019'da yüzde 4,4 artış gösterdi.

Açıklamada, artış oranındaki bu düşüşün birincil sektörlerdeki faaliyetlerin yavaşlamasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Gayri Safi Milli Hasıla da 2018'e göre yüzde 6,3 artışla 28 milyon dolara yükselirken kişi başına düşen milli gelir de 1528 dolar olarak belirlendi.



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