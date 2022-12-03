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Gündem Sende hiç utanma yok mu be kadın! Hande Sarıoğlu'ndan skandal sözler
Gündem

Sende hiç utanma yok mu be kadın! Hande Sarıoğlu'ndan skandal sözler

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızca paylaşımların yanı sıra skandal açıklamalarıyla da sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, yeni bir rezalete imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 13:08:00 -
Sende hiç utanma yok mu be kadın! Hande Sarıoğlu'ndan skandal sözler

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızca paylaşımların yanı sıra skandal açıklamalarıyla da sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, yeni bir rezalete imza attı. 

Son yayınında yine tepki çeken ifadeler kullanan Sarıoğlu, evinde doğal gaz yakmadığını belirtip "Yakmıyorum, çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" herzelerini yumurtladı.

Sarıoğlu'nun sözleri "Edep yahu" dedirtti.

 

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