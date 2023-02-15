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Medya Sen ne pişkin bir adamsın be Can Ataklı! Şu yaptığı yüzsüzlüğe bakın
Medya

Sen ne pişkin bir adamsın be Can Ataklı! Şu yaptığı yüzsüzlüğe bakın

Depremden bile siyasi rant devşirmeye çalışmasına rağmen, hükümeti "deprem fırsatçılığı" yapmakla itham eden pişkin Can Ataklı, şimdi de seçimlerin ertelenmesi meselesini diline doladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 14:41:00 -
Sen ne pişkin bir adamsın be Can Ataklı! Şu yaptığı yüzsüzlüğe bakın

Depremden bile siyasi rant devşirmeye çalışmasına rağmen, hükümeti "deprem fırsatçılığı" yapmakla itham eden pişkin Can Ataklı, şimdi de seçimlerin ertelenmesi meselesini diline doladı. AK Parti'nin en yetkili isimleri, seçim erteleme gibi bir gündemleri olmadığını defalarca açıklamasına rağmen, ortalığı bulandırmaya çalışan Korkusuz yazarı Ataklı, "İktidar, giderek düşen oy oranını yükseltmek için sahte anketlerle algı oluşturmaya çalışırken korkunç deprem geldi. Depremle birlikte iktidarın 23 yıl önceki büyük depremden hiç ders almadığı gibi en küçük bir tedbire bile başvurmadığı, deprem anında ise ne yapacağını bilemez hale geldiği gözler önüne serildi. Şimdi bunun şokuyla 'Seçimlerde ne yapacağız?' telaşına düştüler. Çare olarak da seçimi bir yıl ötelemek istiyorlar. Böylelikle bir yıl içinde deprem bölgesinde başarılı çalışmalar yapmış gibi görünüp 'Belki durumu kurtarırız' hesabı yapıyorlar" herzelerini yumurtladı.  

 

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