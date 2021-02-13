Sen bırak bilen konuşsun! Rahmi Turan oğlu Murat Muratoğlu yine çuvalladı

Kendisi gibi Sözcü’de köşe karalayan Rahmi Turan’ın soy ismi farklı Murat Muratoğlu'nun bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Hükümeti karalamak isterken çelişki söylemlerde bulunan Muratoğlu, şimdi faiz konusunda duvara tosladı.

Dün savunuyordu bugün karşı çıkıyor

20 Kasım 2020’deki "Ya faiz artırılacaktı ya dolar fırlayacaktı" başlıklı yazısında Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal'ın faiz artımı kararını yorumlayan Muratoğlu, "Ya dolar daha da artacaktı, ya faiz artırılacaktı. Yapılması gereken yapıldı. Fazlası değil… Bu bir reform veya gelişme olarak görülmemeli… Matematiğe göre faiz artırılması gerekiyordu. Normalleşmeydi bunun adı…" derken, bugün ise yazdığı yazısında tam tersini savundu. Muratoğlu, bugünkü "Ay'dan bakınca Türkiye" başlıklı yazısında ise Merkez Bankası'nın faiz artırımını eleştirdi. Piyasalar Türkiye'nin verdiği yüksek faizi kutluyor diyen Muratoğlu, "Türkiye sermaye babalarının yüksek getiri sağlayan adresi oldu. Türkiye’ye kasım ayında 20 milyar dolar yabancı para girişi oldu ve 3 milyar dolar kar ettiler” ifadelerini kullandı.

Ne oldu başkanlık sistemi kalktı da bizim mi haberimiz yok Murat Muratoğlu?

Yazılarındaki tutarsızlığa devam eden Muratoğlu, 27 Haziran 2020 tarihli yazısında ise başkanlık sistemini eleştirerek, yeni sistemin yabancı yatırımcıları ülkeden kaçırdığını söylemişti. Aynı Muratoğlu, bugünkü yazısında bunun da tersini söyleyerek yabancı yatırımcıların Türkiye'ye 20 milyar dolar sermaye getirdiğini söyledi.