  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sen bırak bilen konuşsun! Rahmi Turan oğlu Murat Muratoğlu yine çuvalladı
Ekonomi

Sen bırak bilen konuşsun! Rahmi Turan oğlu Murat Muratoğlu yine çuvalladı

Sözcü gazetesinin sözde ekonomist yazarı Murat Muratoğlu, hükümeti eleştirmek isterken kendisiyle çelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın faiz artırımını destekleyip bunu da ‘normalleşme’ olarak tanımlayan Muratoğlu, bugünkü yazısında ise yüksek faiz nedeniyle Türkiye’nin sermaye babalarının pazarı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:25:00 -
Sen bırak bilen konuşsun! Rahmi Turan oğlu Murat Muratoğlu yine çuvalladı

Kendisi gibi Sözcü’de köşe karalayan Rahmi Turan’ın soy ismi farklı Murat Muratoğlu'nun bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Hükümeti karalamak isterken çelişki söylemlerde bulunan Muratoğlu, şimdi faiz konusunda duvara tosladı.

Dün savunuyordu bugün karşı çıkıyor

20 Kasım 2020’deki "Ya faiz artırılacaktı ya dolar fırlayacaktı" başlıklı yazısında Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal'ın faiz artımı kararını yorumlayan Muratoğlu, "Ya dolar daha da artacaktı, ya faiz artırılacaktı. Yapılması gereken yapıldı. Fazlası değil… Bu bir reform veya gelişme olarak görülmemeli… Matematiğe göre faiz artırılması gerekiyordu. Normalleşmeydi bunun adı…" derken, bugün ise yazdığı yazısında tam tersini savundu. Muratoğlu, bugünkü "Ay'dan bakınca Türkiye" başlıklı yazısında ise Merkez Bankası'nın faiz artırımını eleştirdi. Piyasalar Türkiye'nin verdiği yüksek faizi kutluyor diyen Muratoğlu, "Türkiye sermaye babalarının yüksek getiri sağlayan adresi oldu. Türkiye’ye kasım ayında 20 milyar dolar yabancı para girişi oldu ve 3 milyar dolar kar ettiler” ifadelerini kullandı.

Ne oldu başkanlık sistemi kalktı da bizim mi haberimiz yok Murat Muratoğlu?

Yazılarındaki tutarsızlığa devam eden Muratoğlu, 27 Haziran 2020 tarihli yazısında ise başkanlık sistemini eleştirerek, yeni sistemin yabancı yatırımcıları ülkeden kaçırdığını söylemişti. Aynı Muratoğlu, bugünkü yazısında bunun da tersini söyleyerek yabancı yatırımcıların Türkiye'ye 20 milyar dolar sermaye getirdiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın anayasa çağrısını çarpıtan çevrelerin Prof. Boynukalın'a yönelik linç kampan..
Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış
Medya

Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış

Teyit.org, AK Parti Genel Başkanı Mahir Ünal'ın TV5 canlı yayınındaki ifadelerinin bir kısmının servis edilerek hedef gösterilmesine ilişkin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay