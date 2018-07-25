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Semizotunun faydalarını biliyor musunuz?

Semizotunun faydaları nelerdir? İşte semizotunun saymakla bitmeyen faydaları...

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:09
Semizotunun faydalarını biliyor musunuz?

Antioksidan vitaminler olarak kabul edilen A ve C vitaminlerini bol miktarda içeren semizotu bu özelliğiyle “süper sebze” olarak bilinen ıspanaktan daha fazla antioksidan etkiye sahiptir.

Semizotu ayrıca, diyet lifi, vitamin ve mineraller açısından zengindir. İçinde bol miktarda A vitamini bulunmaktadır. A vitamini bir antioksidandır ve gözlerimize çok faydalıdır. Çeşitli göz hastalıklarında tedavi edici etkisi bulunuyor. A vitamini ayrıca cilt yapımız için de gereklidir. A vitamini yanı sıra C vitamini de semizotunda bulunmaktadır. C vitamini sayesinde semizotu bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir ayrıca C vitamini sayesinde bağırsaklarda demir emilimi rahat yapılarak kansızlığa çözümdür.

Semizotu 0 kalorili bir sebzedir ve yağ asitleri konusunda başka hiçbir benzeri sebze yoktur. Omega3 yağ asitleri beynimizde bulunan nöronların güçlenmesi için çok gereklidir. Ayrıca damar hastalıkları, kalp ve bağışıklık sistemini güçlenmesine yardım eder.

İçinde bulunan Omega3 kanda bulunan kolesterolü düşürür. Düzenli bir şekilde Omega3 alındığında konsantrasyon ve hafıza problemleri engellenir. Özellikle gelişme çağında ki çocuklarda semizotu kesinlikle tavsiye edilir. Daha hızlı öğrenme ve hafıza gelişimi olumlu yönde etkilenir. Tümör gelişimi ve kanserin yayılmasını engeller.

Mide ve bağırsak hastalıklarında yarar sağlar. Bağırsakları yumuşatır ve mide yanmasını giderir.

Sinirleri yatıştırıcı etkisi ile zihin yorgunluğu ve uykusuzluğa iyi gelir.

Kullanımda genelde çiğ yenilmesi tavsiye edilir. Çiğ olarak tüketilen semizotundan çok daha fazla vitamin, mineral ve Omega3 alınmaktadır. Semizotunu yoğurtla yemek yanı sıra sarımsaklı salatasını tüketmek çok faydalıdır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:09
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