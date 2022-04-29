Semih Sayılğan kimdir? Semih Sayılğan öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK’ya hem içerde hem de dışarda darbe vurulmaya devam ediliyor. Pençe Kilit operasyonu ile terör mağaraları yerle bir edilirken, MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonu ile vatan hainlerinin sözde üst düzey isimleri tek tek turuncu torbalara dolduruyor. Eren-Abluka-2 Operasyonu kapsamında başına ödül konan bir başka terörist etkisiz hale getirildi. Peki Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Eren-Abluka-2 Operasyonu kapsamında; Kavaklı köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılgan olduğu tespit edildi.