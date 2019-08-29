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Semih Özsoy: “Volkan Demirel ile görüşüldü”

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, sarı-lacivertli takımda geleceği merak konusu olan kaleci Volkan Demirel ile görüşüldüğünü açıkladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
Semih Özsoy: “Volkan Demirel ile görüşüldü”

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, sarı-lacivertli takımda geleceği merak konusu olan kaleci Volkan Demirel ile görüşüldüğünü açıkladı. Özsoy, bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçında en iyi şekilde mücadele edip, maçtan galip ayrılacaklarını söyledi.


Kulüpler Birliği’nin gelen kurulu sonrasında Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahisle ilgili olarak sorulan soruya Özsoy, “Kangren olmuş, tasvip edilmeyen bir şey. Bunun yaptırımları ile ilgili olarak mutlaka üzerine gidilmelidir. Dolayısıyla çok kötü uzak durulması gereken bir şey ama bu topyekün halletmemiz gerektiğine inandığım bir şey” diye konuştu.


Trabzonspor maçı öncesinde sakat olan futbolcularının hatırlatılması üzerine Semih Özsoy, “Sakatlıklar maliyetin içinde var, bütün takımlarda kulüplerde de var. Dolayısıyla biz bütün bir takımız, iyiyiz. Trabzonspor da istim üzerinde. Eminin en iyi şeklide mücadele edip, evimizde galip ayrılacağız” şeklinde konuştu.



“Önemli olan o havayı, o ruhu kaybetmemek”


Marsilya’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Luis Gustavo’nun transferi hakkında sorulan soruya ise Özsoy, “Transferler ile ilgili Damien Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor. Transfer döneminin dediğiniz gibi sonuna geldik. Zaten şurada birkaç günümüz kaldı. Pazartesi gününe kadar söz verilenlerin hepsi yapılır gerçekleşir. Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp, halletmeye çalışıyoruz. Ali başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk. Önemli olan o havayı, o ruhu kaybetmemek. Hakikaten istim üzerindeyiz forma anlamında. Futbol anlamında değil, hava anlamında. Ali başkanın yaptıkları ile birlikte Damien Comolli gerekli açıklamaları yapar size. Oyuncu bazında konuşmayalım transferin bitmesine çok az kaldı dedim. Oyuncular olabilir önemli olan Fenerbahçemizin şartlarına uyması” diye cevap verdi.



Volkan Demirel camiamızın bir evladı”


Sözleşmesi biten deneyimli kaleci Volkan Demirel hakkında da konuşan Semih Özsoy, “Volkan Demirel bizim camiamızın evladı. Kendisi ile de görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kendi kararını verdiğinde hepsi netleşir” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
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