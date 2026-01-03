  • İSTANBUL
3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

Somali: İsrail’in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Yerel Şemdinli'de soba faciası: Gece yarısı kabusu yaşayan 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
Şemdinli'de soba faciası: Gece yarısı kabusu yaşayan 12 kişi hastaneye kaldırıldı!

Şemdinli'de soba faciası: Gece yarısı kabusu yaşayan 12 kişi hastaneye kaldırıldı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle yakılan kömür sobaları, az kalsın bir faciaya yol açıyordu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar köyünün Meşeli mezrasında, gece saatlerinde aynı aileden 12 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardan kapanan mezra yolu karla mücadele ekiplerinin çabasıyla açıldı.

Ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köy Muhtarı Azat Çiftçi, hızlı müdahalelerinden dolayı İlçe Özel İdaresi şefliği ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

