Selçuk'tan 'pazarlık' yalanlaması

Sosyal medyada Galatasaray armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Selçuk İnan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Son günlerde hakkımda çıkarılan karalayıcı, maksatlı ve kendini sürekli tekrar eden haberlerden ötürü derin bir üzüntü duyuyorum. Kariyerimin ve hayatımın önemli bölümünü adadığım Galatasaray Spor Kulübü ile aramda oluşan bağ, herhangi bir pazarlığa veya masa başında üretilen haberlere söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetlidir. Kaptanlık görevini üstlenmekten her zaman büyük gurur duyduğum kulübümüzde bu sezonki hedefimiz ve tüm konsantrasyonumuz şampiyon unvanımızı korumak, kendimizi ait hissettiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise daha önceki yıllarda taraftarımıza yaşattığımız büyük mutlulukları tekrarlamak olacak.