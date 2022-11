Selçuklu’da Sağlığa Yatırım Sürüyor! Kılıçarslan 82 No'lu ASM açıldı

Erdoğan Gül

Selçuklu Belediyesi ilçenin her noktasına eğitimden, sağlığa, sosyal yatırımlardan spora bir çok alanda hizmet üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kılınçarslan Mahallesi’de yapımı tamamlanan 82 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

82 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç,Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Saliha Acar, Konya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan Çiftci Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cumali Ünver, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Sağlık yatırımları konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Selçuklu’da yaşayan tüm ilçe sakinlerinin sağlık hizmetlerine ulaşmasının Selçuklu Belediyesi’nin önceliklerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı: "Sağlık alanına baktığımızda ülkemizin geldiği nokta hakikaten takdire şayan bir durumda. Bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığımızı rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bizlerde Selçuklu Belediyesi olarak, sağlık yatırımları konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara ya Aile Sağlığı Merkezi ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ya da Sağlık Kabinleri kazandırarak hemşehrilerimizin bu alandaki ihtiyacını hızlı bir şekilde gideriyoruz. En son geçtiğimiz aylarda, Hocacihan ve Yazır Mahallelerimizdeki aile sağlığı merkezlerimizin açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bugün ise Selçuklu 82 No’lu Aile Sağlığı Merkezimizin resmi açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Belediyemize toplam maliyeti 2 milyon 400 bin TL olan Aile Sağlığı Merkezimiz 338 metrekare alana sahip. 3 hekim, 5 hemşire ve 2 sağlık personelinin görev yaptığı sağlık merkezimizde 6 adet hekim odası, 4 adet hasta odası, 1 adet laboratuvar, 1 adet bebek bakım odası, 1 adet acil müdahale odası,1 adet mutfak, 1 adet tesisat odası, 1 adet de temizlik odası bulunuyor. Bölgemizin sağlık ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan aile sağlığı merkezimizin şehrimize, Selçuklumuza, mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, katkılarından ötürü İl Sağlık Müdürümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Yapımında artık sona geldiğimiz Bedir Aile Sağlığı Merkezimizi de ilerleyen günlerde inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever vatandaşlarımızla imzalamış olduğumuz protokollere istinaden Yazır, Dumlupınar, Feritpaşa, Buhara ve Ardıçlı Mahallelerimizde yapılacak Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için de çalışmalarımıza başladık. Diğer taraftan Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin çalışmalarını da sürdürüyoruz, bu projemizi de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Yapımı devam eden ve protokolü yapılan sağlık merkezleriyle birlikte Selçuklumuzdaki sağlık merkezlerimizin sayısı 21’ye yükselmiş olacak." dedi.

"Gönül belediyeciliği ilkesi ile çıktığımız bu yolda durmadan devam ediyoruz"

Selçuklu’ya yalnızca sağlık alanında değil birçok alanda da yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Sağlık yatırımlarımızın yanında diğer projelerimizi de birer birer tamamlaya devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Bosna Hersek Mahallemize kazandırdığımız Bosna Sosyal Tesisimizin açılışını yapmıştık. Yine Yazır ve Sancak Kapalı Pazar Yerlerimizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. İlerleyen günlerde inşallah; Bosna Hersek Mahallemizde yapımını tamamladığımız ve en önemli projelerimizden biri olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizi gençlerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Yine Beyhekim Mahallemize kazandırdığımız Gelişim ve Teknoloji Akademimizin ve Yazır Mahallemize kazandırdığımız 32 Derslikli okulumuzun resmi açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hemşehrilerimizin çok sevdiği ve büyük ilgi gösterdikleri Selçuklu Seyir Tepemiz’de de 2. etap çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızı daha geniş bir alanda ağırlamak istiyoruz. Yine Selahaddin Eyyubi Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz Emekli Lokalimizin ve 200 bin metrekare alanı bulunan yeni parkımızın çalışmalarını sürdürüyoruz. Dumlupınar Mahallemizdeki Cem Sultan Parkı’nı ise çok daha güzel, çok fonksiyonlu bir parka dönüştürüyoruz. Tabi diğer taraftan birçok yatırımımızın proje ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta Selçuklumuza ve Konyamıza hizmet etmeye gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan devam ediyoruz. Bu konuda her zaman olduğu gibi durmak yok, yola devam diyoruz.

Ben tekrar Kılınçarslan Mahallemize kazandırdığımız Selçuklu 82 No’lu Aile Sağlığı Merkezimizin siz kıymetli hemşehrilerimize, mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık merkezimizin yapımında emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz ve ekip arkadaşları olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

82 No’lu Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Aile Hekimi Aykutlu,“ En önemli gayemiz sevgi, saygı, hoşgörü ve huzurla sağlık hizmeti vermek”

Kılınçarslan 82 No’lu ASM sorumlu hekimi Aslıhan Aykutlu,“ Mutlu, huzurlu yaşamın olmazsa olmazı sağlıktır. Sağlığın temelini oluşturan ise koruyucu sağlık hizmetinin verildiği aile sağlığı merkezleridir. Biz bu merkezde görev almaktan gurur ve onur duyuyoruz. 82 No’lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanları olarak merkezimizin yapımını sağlayan Selçuklu Belediyesine, belediye başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı‘ya, yapılmadan önceki aşamalarda arsa sahiplerine ulaşarak özveri ile çalışan muhtarımız Cuma Ali Ünver beye ve bize her konuda destek olan İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Saliha Acar’a ve diğer kurum amirlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İkinci evimiz olan burada sevgi, saygı, hoşgörü ve huzurla sağlık hizmeti vermek önemli gayemizdir” dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Koç,“ Sağlık yatırımlarının en güzel örneklerinden biri de Selçuklu ilçemiz”

Sağlık yatırımlarında Konya modeline bir halka daha eklendiğini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç,“ Gerçekten Konya’mız bu alanda örnek bir şehir haline geldi. En güzel örneklerimizden birisi de Selçuklu ilçemiz. Her dönem, her hafta yeni yeni protokoller imza alıyor, yeni binalar açıyoruz. Bir önceki dönem 58 No’lu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezimiz hizmete girdi. Modern yapısıyla çok güzel 6 birimlik hekimlerimizle hizmet vermekteyiz. Yine burada gerçekten arsa üretiminin zor olduğu bir alanda Selçuklu Belediyemiz ve muhtarımızın gayreti ile güzel bir arsa bulundu ve çok güzel 21.000 nüfusa hizmet verecek olan 6 birimli Aile Sağlığı Merkezimiz hizmete alındı. Ben bu konuda emeği geçen herkese başta belediye başkanımız olmak üzere teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü birinci basamak sağlık hizmetleri vatandaşımızın sağlığı açılan kapısıdır. Burada ulaşılabilirlik çok önemli ve yerel ihtiyaçlara göre belirlenen alanlarda bu tür hizmetleri verebilmek çok önemli. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyemiz yalnızca aile sağlığı merkezi değil 112 acil sağlık hizmetleri, sağlıklı hayat merkezi ve toplum ruh sağlığı merkezi gibi birçok alanda her zaman bizlerin yanında ve bizlere destek veriyor. Bizler de hayırseverlerlemizle birlikte bu halkaya katkı sağlıyoruz. Konya genelimizde son 5 yılda 23 adet Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanımız tarafından yapıldı. 12 tanesi belediyemiz tarafından yapıldı. 12 tanesi de hayırseverlerimiz tarafından yapılarak hizmete alındı. Bu şekilde 244 aile hekimimiz yeni yeni binalarda hizmet vermeye başladı. Artık vatandaşlarımız da sağlık çalışanlarımızda mutlu, mesut ortamlarda hizmet alıyorlar, veriyorlar. Sayın Sağlık Bakanımızın da açıklamış oluğu beyaz reformundan ana fikri de budur arkadaşlar. Hem çalışanlarımızın mutlu olduğu, memnun olduğu hem sağlık hizmetleri alanların mutlu olduğu bir sağlık sistemini hayal ediyorduk ve biz bu Konya’da bunu adım adım tamamlamaya gayret ediyoruz ve sona doğru yaklaşıyoruz. Bu vesileyle tekrar emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyor ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Belediyelerimiz günün ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyorlar”

Konya’nın çok hızla gelişip büyüğünü ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şöyle bir 2009’a gittim. İlk seçildiğimizde buradaki en büyük problem yapılaşmanın nasıl olacağı meselesiydi. Büyükşehir Belediyemiz Yenişehir alt geçtiğini yapmış. Şefikcan Caddesi’ni açmış ama henüz imarla ilgili çok ciddi bir hareket yoktu. Ama aradan geçen sürede artık neredeyse bütün parsellerde yapılaşmanın tamamlandığını, yolların, kaldırımların asfaltının,parkesinin, bordürünün yapıldığına şahit olduk. Sonra Şefikcan Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir park inşa ettik. İçerisinde bir kafe oluşturuldu. Şimdi Şefikcan Parkı’nın ikinci ve üçüncü etabının çalışmalarını yürütüyoruz. Orası da 50.000 metrekare alanıyla bölgenin en güzel parklarından birisi olacak. Yine Şefikcan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde bir incelemede de bulunduk. Llise Medeniyet Akademisi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız bay ve bayanlar için ayrı spor alanlarının, yüzme havuzlarının olduğu bir sosyal tesis inşa ediyoruz. Yine Beyşehir Çevre Yolu üzerindeki yeşil alanlardaki kamulaştırmalar tamamlandı. Oradaki park çalışmasına da en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Yine Şefikcan Caddesi üzerinde yeni bir sosyal tesis daha yaparak KOMEK Meslek Edindirme Kurslarımızın olacağı, mahallemizin sosyal hayatına etki edecek projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunları niye ifade ediyorum. Günün ihtiyacı neyse belediyelerimiz onunla ilgili çözümler üretiyorlar. Burada da önemli bir çözüm üretilmiş durumda. Ben hatırlıyorum Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinin zemin katında birkaç oda ile başlamıştı hekimlerimiz göreve ama sürekli de bir yeni bina talebi vardı. Özellikle muhtarımızın bu konuda büyük ısrar ve gayreti güzel bir neticeye ulaşmış. Selçuklu Belediyemiz yine kendine yakışanı yapmış ve güzel bir aile sağlığı merkezini şehrimize kazandırmış. Ben Selçuklu Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. İnşallah bu birlik ve beraberlik Konya’mıza hizmet olmaya devam edecek. Hem yerel yönetimler olarak Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyon, ilçe belediyeleri muhtarlarımız arasındaki koordinasyon, meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızla birlik ve beraberliğimiz şehrimizdeki problemlerin tek tek çözülmesine bir vesile oluyor. Ben tekrar 82 No’lu Aile Sağlığı Merkezinin şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Mahalle halkımıza da sağlıklı mutlu günler diliyor, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allaha emanet olun” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Angı: “Kurumlarımız arasındaki birlik ve beraberlik Konya farkını ortaya koyuyor”

Birlik ve beraberliğin hizmete dönüştüğünü ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: “ Dün Büyükşehir Belediyemizin Yazır Mahallemize kazandırmış olduğu İbn-i Sina Bilgehanesi önemli bir tesis olarak hizmete sunuldu. Gençlerimizi, eğitim çağındaki yavrularımızı ilgilendiren bu tesisin yanında bugün de yine Selçuklu Belediyemizin mahallemize hizmet sunulmasında önemli bir altyapı olan Aile Sağlığı Merkezimizi hizmete açıyoruz. Hem mahalleden buraya şifa bulmak için gelecek kardeşlerimize hem de burada görev yapan doktorumuzdan sağlık çalışanına kadar herkes modern bir binada artık Konya’nın sağlıkta almış olduğu mesafeye uygun olarak bu kaliteli hizmete ulaşmış olacaklar. Sağlık müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Mahallesine sahip çıkan muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Konya farkı bu şehrin tamamında herkes bir arada elini taşın altına koyup işin neresinden katkı sağlayabilirim diye bir çaba belediye başkanlarımızın o büyük gayretleri, sayın valimizin koordinasyonlarındaki kamu çalışmaları ve bakanlıklarımızın o güzel faaliyetleri şehrimizi büyütüyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hepimizi sağlıklı kılsın ihtiyacımız olmasın ama olduğu zamanda sağlık tesislerimizin yokluğunu göstermesin. Ben tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum sağlıklı günler diliyorum.

Konya Valisi Özkan: “Türkiye 20 yılda bir asıra sığacak sağlık hizmetine tanıklık etti”

Sağlık alanında Türkiye’nin çok önemli bir yere geldiğini ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan: “ Konya'da birlik ve beraberliğin önemli hizmetlere katkı sağladığını görüyoruz biraz önceki konuşmalarda da ifade edildi hem merkezi hükümetin hem belediyelerimizin işbirliğinde yüksek derecede bir katma değer yaratıp vatandaşlarımıza sunması artık Konya'nın bir klasiği haline geldi. Bu mahallemizde de bunun bir örneğini görüyoruz. Esas olan insan; insanı odağına alan bir hizmet anlayışıdır. Bu manada vatandaşlarımızın güzel bir hizmet anlayışı ile güzel bir mekandan hizmet alması toplumsal olarak bütün kurumlarımızın misyon alanında. Hal böyle olunca daha güzel şehirleri inşa etmek yaşam kalitesini artırmak, o yaşam kalitesinin en önemli bileşeni olan sağlıklı bir yaşama erişim çok önemli. Artık sağlık kamu hizmeti denilince bütün dünyada da Türkiye'deki sağlık sisteminin inşası, işletilmesi önemli bir örneklik teşkil ediyor. Bugün artık tıbbi, teknolojik cihazların sağlıklı nitelikli insan kaynakları ile Anadolu'nun dört bir yanında bütün insanlarımıza ulaşan bir yapıda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 20 sene öncesine bakıldığı zaman o günkü şartlarla bugünkü şartlar elbette ki çok farklı ama şunu da görmemiz gerekir ki sağlık sistemimiz bu kadarlık bir zaman zarfında bir asırlık bir hizmeti barındırıyor. Bu son 20 sene sağlık hizmetindeki fiziki altyapının iyileştirilmesi ve bütün gelişmeler ve sistemin içerisine yerleştirilen anlayışın oluşturulmasında katkı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Bütün hekimlerimize sağlık çalışanlarımıza böyle bir hizmeti vatandaşımıza götürdükleri için teşekkür ediyorum. Aile hekimlerimiz kendi mahallesini herkesten çok daha iyi bilen ve ürettiği sağlık hizmeti ve kalitesi hem vatandaşlarımıza götürdüğü hizmet kendi hedefindeki aileler ile ilgili tüm bilgileri verileri en iyi analiz eden ve en iyi dokunuşları önerileri getiren bir birimdir. Sağlık birimimiz tüm mahallemize hayırlı olsun bu gayretli çalışmaları için bütün kamu alanlarında gösterdiği hassasiyeti sağlık hizmetinde de gösterdiği için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakinleri ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyemizin bu konudaki katkıları çok önemli. Sağlık Bakanlığı ve hükümetimizin yüksek derecedeki bu hassasiyetine intibak ettikleri için genelde herkese teşekkür ediyorum tekrar kuruluşumuz hayırlı olsun sağlık ve berekete vesile olsun” dedi.

Konuşmaların ardından 82 No’lu Kılınçarslan Aile Sağlığı merkezi dualarla açıldı. Açılış sonrasında protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu.