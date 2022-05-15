  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran videolu paylaşım!
Aktüel

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran videolu paylaşım!

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şehitlerin yer aldığı duygulandıran bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 23:39:00 - 2022-05-15 23:47:35

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı duygulandıran paylaşımla ebediyete yürüyen tüm arkadaşları ve şehitleri andı.

Bayraktar'ın, "Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik" ifadeleriyle başladığı videolu paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

İnsan doğar, yaşar ve ölür. Ruhları ve eserleriyle geride kalanlara ilham kaynağı olanlarsa yaşamaya devam eder.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay