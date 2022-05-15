Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran videolu paylaşım!
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şehitlerin yer aldığı duygulandıran bir video paylaştı.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı duygulandıran paylaşımla ebediyete yürüyen tüm arkadaşları ve şehitleri andı.
Bayraktar'ın, "Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik" ifadeleriyle başladığı videolu paylaşımına şu ifadeleri not düştü:
İnsan doğar, yaşar ve ölür. Ruhları ve eserleriyle geride kalanlara ilham kaynağı olanlarsa yaşamaya devam eder.