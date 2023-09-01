Selçuk Bayraktar'dan ABD ve İsrial'e kötü haber! Kritik tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara'daki TEKNOFEST alanında CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"Festivalden sonra uçacak"

"Bayraktar TB3 festivalden sonra inşallah uçacak. Türkiye havacılıkta oyun kurucu ülkeler arasında. Kızılelma 2024’te seri üretimde olacak" diyen Bayraktar, "Kısa pistli gemilere inip kalkabilen bir SİHA olması. Şuan Amerika ve İsrail ile yarışımız devam ediyor. Bizden sonra onlar da yapacaklarını açıkladılar. Çünkü bu yeni bir konsept. Bakalım ilk kim uçuracak. Hassas iniş yapması gerekiyor. Tümüyle otomatik bir şekilde inecek. Çünkü daracık bir pistten bahsediyoruz. Kısa bir pistten bahsediyoruz. Ve hareketli bir pistten bahsediyoruz. Yani hem dalgalardan dolayı hem de geminin hareketinden dolayı... Yarış devam ediyor. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek. Ve gemilere bir anlamda açık denizlerde binlerce kilometrelik keşif imkanı sunmuş olacak. Bu tarz bir keşif hava aracı şu anda dünyada yok. Hem sabit kanatlı olsun, hem oturduğunuz yerden binlerce kilometre öteye götürün ve gözetleyin hem de mobil bir platform üzerinden yok. O yüzden bir anlamda deniz havacılığında yeni bir çığır açacak" şeklinde konuştu.