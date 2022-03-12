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Aktüel Sel Afetinden Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçılara Destek
Aktüel

Sel Afetinden Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçılara Destek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sel afetinden zarar gören küçük ölçekli balıkçılara destek sağlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 21:45:00 -
Sel Afetinden Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçılara Destek

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sel afetinden zarar gören balıkçılara ilişkin açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel afetinden zarar gören küçük ölçekli balıkçılarımıza destek sağlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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