Sel Afetinden Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçılara Destek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sel afetinden zarar gören küçük ölçekli balıkçılara destek sağlandığını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sel afetinden zarar gören balıkçılara ilişkin açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel afetinden zarar gören küçük ölçekli balıkçılarımıza destek sağlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.