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Gündem Seksenler ve Doksanlar dizileri eski moda kıyafetlere rağbeti artırdı
Gündem

Seksenler ve Doksanlar dizileri eski moda kıyafetlere rağbeti artırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:04:00 -
Seksenler ve Doksanlar dizileri eski moda kıyafetlere rağbeti artırdı

Seksenler ve Doksanlar dizileri geniş paça pantolon, kruvaze ceket, geniş ve sivri yakalı gömlek gibi kıyafetlere ilgiyi artırdı.

Televizyonlarda yayımlanan Seksenler ve Doksanlar dizileri eski moda kıyafetlere rağbeti artırdı.
Samsun’da sıfır elbiselerinin yanı sıra 2. el kıyafetlerin de satıldığı Bedestan Çarşısı'nda son dönemlerde eskiye olan ilgi dikkat çekiyor. İşçiler gündelik kıyafetleri zarar görmesin diye ikinci el kıyafet alırken, gençler ise TV dizilerinin de etkisi ile 80’ler ve 90’ların vintage modasına uyum sağlamak adına dönemin geniş paça pantolon, kruvaze ceket, geniş ve sivri yakalı gömlek gibi kıyafetlere ilgi gösteriyor.
Gençlerin eski modaya yönelmesinden TV dizilerinin de etkisinin olduğunu ifade eden çarşı esnafı Ahmet Yıldız, “Bedestan Çarşısı’nda yeni ve 2. el giysi satılıyor. 2. el kıyafete iki nedenden dolayı rağbet var. İşçiler, kendi mesleklerini icra ederken gündelik kıyafetleri eskimesin diye buradan gelip 2. el kıyafet alıyorlar. Gençler ise 80’ler ve 90’lara merak saldığı için o dönemin kıyafetlerine talep var. Bu bir akımın tezahürü. TV’de yayınlanan Seksenler ve Doksanlar adlı dizilerin ardından dönem kıyafetlerine olan ilgi arttı. Gençler eski kıyafetlerden en çok ceket, İspanyol paça pantolon, yakaları geniş ve sivri gömlekler, yarasa kollu geniş montlar gibi kıyafetlere oldukça rağbet gösteriyor” dedi.
Bedestan Çarşısı’nda dönem kıyafetlerinin yanı sıra dönemin deri ve kösele ayakkabıları da zaman zaman ilgi görüyor.

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