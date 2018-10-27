THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şeker bağımlılığından kurtulma yöntemleri nelerdir?

Şekerden uzak durmak çoğu zaman imkansız olabiliyor. İşte şeker kriziyle baş etme yolları...

27 Ekim 2018 Cumartesi 00:17
Şeker bağımlılığından kurtulma yöntemleri nelerdir?

YETERİNCE YAĞ YEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN

90'lardaki yağsız rejim eğilimi hatırlıyor musunuz? Aniden yağsız kurabiye ve krakerler hayatımıza girdi ve oldukça da sağlıklı görünüyorlardı. Yağlardan sakındık çünkü yağlı yemenin bizi şişmanlattığını varsaydık. Bununla birlikte, gıda şirketleri, ürünlerindeki yağları şekerle değiştirdiler. Oysa vücudumuzun tatmin olmuş hissetmek için yağa ihtiyacı vardır. Bu yüzden şekeri bırakırken yeterince tüketmek çok önemlidir. Diyetisyenler şekeri keserken yağ alumina dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Birazcık fıstık ezmesi ve güzel bir koyu çikolata işinizi görebilir.

TATLI SEBZELER YENİLMELİ

Şekeri bıraktığınızda vücudunuzu desteklemenin bir başka yolu daha sağlıklı tatlı kaynakları aramaktır. Kaybettiğiniz şekere odaklanmak yerine, diyetinize eklemek için doğal kaynaklar arayın. Doğal olarak tatlı sebzeler ve baharatlar, daha fazla uyku, su ve düzenli yağlı yiyecekler tüketerek şeker bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Doğal tatlı sebzelerin bazı örnekleri; tatlı patates, kırmızı biber ve havuçtur.

STRES YÖNETİLMELİ

İşyerinizde stresli bir günün ardından hemen mutfağa koşup elinize gelen ilk tatlı şeyi yemeye başlarsınız. Çünkü stresli olduğumuz zaman çoğumuz şekere sarılır. Vücudunuzun bu şeker dürtüsüyle savaşmasına yardımcı olmak için, özellikle yüksek stres dönemlerinde kendinizi şekerlerle sabote etmediğinizden emin olun. Kriz anlarında bir 15-20 dakika beklediğinizde bu isteğinizin azaldığını göreceksiniz.

KAHVEDEKİ ŞEKER KISILMALI

Şeker günlük yaşantıda çok fazla tüketilmektedir. En sevdiğiniz makarna sosu, salata sosu ya da kutulu krakerde ne kadar şeker var? Şeker için bir başka sinsi yer de kahvemizdir. Bu yüzden sabah kahvesinde şekeri kesmek başlamak için iyi bir yöntemdir.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 00:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
    1. Konya’da korkunç kaza! Aynı aileden 3..
    2. Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Gecesi'den..
    3. Terör devleti İsrail, Gazze'ye hava..
    4. Konserveden çıkan suyun zararı var mı?
    5. Havuçlu rulo kek tarifi
    6. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:..
    7. Çocukları çağırırken söylenmemesi..
    8. Şeker bağımlılığından kurtulma..
    9. Kış aylarında depresyondan korunma..
    10. Endonezya'daki doğal afetler 3 binden..
    11. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    12. İstanbul'da dev operasyon! 87 kişi..
    13. Düzce'de iki katlı ahşap yangında kül..
    14. Nasreddin Hoca yarışmasında dereceye..
    15. Bursa'da FETÖ operasyonu! 3 işadamı..
    16. Donma tehlikesi geçiren 3 asker tedavi..
    17. IKBY'de uçak seferleri iptal edildi
    18. Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde..
    20. Macaristan'da tarih yazan Yasemin Adar..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?