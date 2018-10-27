Şeker bağımlılığından kurtulma yöntemleri nelerdir?

YETERİNCE YAĞ YEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN

90'lardaki yağsız rejim eğilimi hatırlıyor musunuz? Aniden yağsız kurabiye ve krakerler hayatımıza girdi ve oldukça da sağlıklı görünüyorlardı. Yağlardan sakındık çünkü yağlı yemenin bizi şişmanlattığını varsaydık. Bununla birlikte, gıda şirketleri, ürünlerindeki yağları şekerle değiştirdiler. Oysa vücudumuzun tatmin olmuş hissetmek için yağa ihtiyacı vardır. Bu yüzden şekeri bırakırken yeterince tüketmek çok önemlidir. Diyetisyenler şekeri keserken yağ alumina dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Birazcık fıstık ezmesi ve güzel bir koyu çikolata işinizi görebilir.

TATLI SEBZELER YENİLMELİ

Şekeri bıraktığınızda vücudunuzu desteklemenin bir başka yolu daha sağlıklı tatlı kaynakları aramaktır. Kaybettiğiniz şekere odaklanmak yerine, diyetinize eklemek için doğal kaynaklar arayın. Doğal olarak tatlı sebzeler ve baharatlar, daha fazla uyku, su ve düzenli yağlı yiyecekler tüketerek şeker bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Doğal tatlı sebzelerin bazı örnekleri; tatlı patates, kırmızı biber ve havuçtur.



STRES YÖNETİLMELİ

İşyerinizde stresli bir günün ardından hemen mutfağa koşup elinize gelen ilk tatlı şeyi yemeye başlarsınız. Çünkü stresli olduğumuz zaman çoğumuz şekere sarılır. Vücudunuzun bu şeker dürtüsüyle savaşmasına yardımcı olmak için, özellikle yüksek stres dönemlerinde kendinizi şekerlerle sabote etmediğinizden emin olun. Kriz anlarında bir 15-20 dakika beklediğinizde bu isteğinizin azaldığını göreceksiniz.



KAHVEDEKİ ŞEKER KISILMALI

Şeker günlük yaşantıda çok fazla tüketilmektedir. En sevdiğiniz makarna sosu, salata sosu ya da kutulu krakerde ne kadar şeker var? Şeker için bir başka sinsi yer de kahvemizdir. Bu yüzden sabah kahvesinde şekeri kesmek başlamak için iyi bir yöntemdir.