Şehzade kebabı nasıl yapılır? Şehzade kebabı püf noktaları

Kebap denince aklımızda genellikle şişte pişen kebaplar geliyor ama aslında fırında da çok nefis kebaplar pişirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de şehzade kebabı. Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle birlikteliğinden oluşan şehzade kebabı, farklı bir et yemeği arayanlar için birebir.Peki şehzade kebabı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte şehzade kebabının tarifi ve incelikleri…

Malzemeler

1 kilo kuşbaşı dana eti

5 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

4-5 yeşilbiber

5-6 diş sarımsak

Karabiber, tuz, pul biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet domates ve sıvıyağı

Şehzade kebabı nasıl yapılır?

Kuşbaşı doğranmış et düdüklü tencereye alınır. Üzerini geçecek kadar su doldurulur.

Tencerenin kapağı kapatılmadan bir süre kaynatılarak üzerinde biriken köpükler alınır.

Ardından kapak kapatılarak 10 dakika pişirilir. Patlıcanlar alacalı soyularak doğranır. 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Suyu süzülen Patlıcanlar havlu kağıt ile kurulanarak bol kızgın yağda kızartılır.

Ayrı bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvıyağ alınarak 2 adet yemeklik doğranmış soğan kavrulur. Bir süre sonra yeşil biberlerde doğranıp ilave edilir. Sarımsaklarda eklenerek kavrulmaya devam edilir.

Karabiber, pulbiber, tuz ilave edilir. Son olarak haşlanan etler ilave edilir ve karıştırılarak ocaktan alınır.

Yuvarlak bir borcama kızartılan patlıcanlar ve hazırlanan etli karışım alınarak karıştırılır.

Üzerine domates dilimleri ve biber ile süslenir. 1 yemek kaşığı domates salçası 1 su bardağı et suyunda ezilerek yemeğin üzerine gezdirilir. 200 derece fırında domates ve biberler pişinceye kadar pişirilir.