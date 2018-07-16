Şehitlerimizin kazandıklarını kaybetmeyeceğiz!

HABER MERKEZİ -Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’na yüzbinler akın etti.

Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Tören alanını ay-yıldızlı bayraklarla dolduran yüzbinlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan dualara hep birlikte “Amin” dedi. Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken de vatandaşlar “Burada” diye karşılık verdi.

YÜZBİNLERE SESLENDİ

Köprüde toplanan yüzbinlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Hiçbir zaferin altın tepside sunulmayacağına işaret eden Erdoğan, 15 Temmuz zaferinin milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucu olduğunu belirtti. Erdoğan, “Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı’nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız. 15 Temmuz’u asla unutmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır” dedi.

“Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “O gece bizim için dua edenlerle FETÖ’nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Bu çevrede, tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy’de, havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesine sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ, YENİDEN DİRİLİŞİN ADI

Erdoğan, şunları söyledi: “Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. Evelallah bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça, Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur.”

AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK

Konuşmasında, terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu da yapan Erdoğan, “Pensilvanya’daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik. Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını “Rabb’im bu millete bir daha 15 Temmuzvari acılar, travmalar yaşatmasın” duasıyla tamamladı.