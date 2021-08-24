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Aktüel Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Nokta operasyonla cehennemi boyladı
Aktüel

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Nokta operasyonla cehennemi boyladı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu "Renas Roj" kod adlı terörist "Selahaddin Şahabi" araç içerisinde hareket halindeyken SİHA tarafından nokta operasyonla öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 11:33:00 -
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Nokta operasyonla cehennemi boyladı

PKK'nın Irak ve Suriye'deki tepe kadrolarına yönelik son bir hafta içinde gerçekleştirilen nokta operasyonlar kesintisiz sürüyor.

PKK-YPG'nin sözde Askeri Konsey Üyesi ve Heseki-Kamışlı karargâh sorumlusu İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi'nin araçla Haseki'den çıkış yaptığı MİT tarafından tespit edildi. Teröristin içinde bulunduğu aracı takibe alan MİT, sivil yerleşim alanından uzaklaşmasını bekledi.

Araç Haseki-Kamışlı arasındaki Ali Fero mevkiinde önceki gün saat 14.00'te seyir halindeyken Bayraktar TB2 SİHA tarafından nokta atışla vuruldu.

Akıllı mühimmatla vurulan araçta terörist Selahaddin Şahabi ile şoförü ve koruması öldürüldü. Terörist Şahabi, omurgasını sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin oluşturduğu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Askeri Konsey üyesi ve karargâh sorumlusuydu.

Terörist Şahabi, 20 Ocak 2018'de Afrin ve bağlı kasabalarına yönelik TSK'nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtında bin 500 teröristten sorumluydu.

Terörist Şahabi'nin talimatı ve planlamasıyla Afrin'e bağlı Cinderesi'nde 10 Şubat 2018'de bir helikopterimizin düşürülmesi ve sonrasında çıkan çatışmada 11 askerimiz şehit olmuştu.

Devam eden çatışmalarda yüzlerce teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra terörist Selahaddin Şahabi, yeraltı tünellerinden kaçarak Mehmetçiğin elinden kurtulmayı başarmıştı.

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