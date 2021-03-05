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Gündem Şehitlerimize hakaret eden genç kız serbest bırakıldı
Gündem

Şehitlerimize hakaret eden genç kız serbest bırakıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimize hakaret eden 23 yaşındaki Yonca B., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:02:00 - 2021-03-05 22:28:57
Şehitlerimize hakaret eden genç kız serbest bırakıldı

TikTok'ta canlı yayın sırasında Bitlis'te şehit düşen şehitlerimize yönelik hakaretlerde bulunan Yonca B., mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bitlis şehitlerimizin ardından TikTok hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın ile ülkede infial yaratan 23 yaşındaki Yonca B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Serbest bırakıldı

Yayın sırasında şehitlerimizin hatırlatılması üzerine ağza alınmayacak küfürler yağdıran ve hakaretler eden genç kız, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Samsun Adliyes'ine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yonca B. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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