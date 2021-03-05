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Gündem Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi
Gündem

Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş şehitler için taziye mesajı paylaştı ancak acı gerçeği daha sonra öğrendi. Şehit olan askerlerden biri Ahmet Erbaş’ın ağabeyi 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’tı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 00:36:00 -
Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi

Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis 'in Tatvan ilçesinde düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.

Şehitlerden birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ağabeyi 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş oldu.

Haberi sonradan aldı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ağabeyi Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olduğunu bilmeden Bitlis'teki kazayı duyar duymaz sosyal medyada taziye mesajı paylaştı. Amcasının oğlunun şehit haberini ise daha sonra aldı.

Sosyal medyadan başsağlığı diledi

Erbaş, mesajında, "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

 

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