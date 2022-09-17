Şehit yakını ve gazilerden hükümete konut teşekkürü

Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları dile getirdi: “TOKİ yıllardır bize kontenjan ayırıyor. Birçok aile bu vesileyle ev sahibi oldu. Hem başvuru ücretleri alınmıyor, hem de enflasyon farkı yansıtılmıyor. Bu projede de yine şehit ve gazi ailelerine çok ciddi anlamda bir kontenjan tanınması son derece önemlidir. Bu durumda şehit ve gazi ailelerimizde çok büyük bir sevinç oluşturmuştur. Burada işin maddi kısmında ziyade manevi olarak devletimizin şehit ve gazi ailelerine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Bu fırsatı dahi siyasi polemiklere malzeme olduğunu görmek bizleri son derece üzüyor. Nerede güzel bir faaliyet varsa buna itiraz geliştiriyorlar. Bazıları konuşur, bazıları da icraat yapar.”