Şehit STK’ları tepkili: Masa oy için kapımıza gelmesin!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları söyledi: “Metinde terörle mücadele yok, tersine Türkiye ile mücadele var. Biliyorsunuz daha önceki zamanlarda, CHP’nin seçim bildirgelerinde koruculuğun kaldırılması vaadi yer alıyordu. İHA ve SİHA’lara karşı rahatsızlıklarını ifade eden, Genelkurmay ve MİT ile ilgili işleyişten rahatsız olan, tank palet fabrikası ve diğer benzeri savunma sanayi alanındaki fabrikaları kapatacağını ifade eden bir siyasi anlayışın, bildirgelerinde şehit ve gazi aileleri ile ilgili konulara yer vermesi, terörle mücadele konusunda herhangi bir vaatte bulunmalarını zaten beklemiyorduk. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyen bir anlayışın, milletvekillerinin terörist cenazelerine gittiği bir anlayışın, şehit ailesine küfreden ve milliyetçi olduğunu iddia eden bir anlayışın kalkıp terörle mücadeleden bahsetmesi zaten bizim için sürpriz olurdu. Masanın altı ortağı olduğu görülse de, asıl büyük ortağın HDP olduğu düşüncesiyle bunlar teröristlere ve onları temsil eden HDP’ye şirin görünmek için hazırladıkları bir manifestodur bu. Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştireceğini ve Türklüğü çıkaracağını belirten bir anlayışın terörle mücadeleden bahsetmesini beklemiyoruz. Bu anlayışta zerre kadar utanma varsa, seçimde de hiçbir şehit ve gazi ailemizin kapısını çalmasınlar. Mümkünse mahallelerine dahi uğramasınlar. Uğradıklarında da demokratik anlamda en sert tepkiyi göreceklerinden şüpheleri olmasın.”

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen de, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

HDP’nin ortaklığını kanıtlıyor

“Bu vaatler altılı masanın, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile birlikte hareket ettiğini, hatta ortağı olduğunu ispatlıyor. Altılı masayı oluşturan partiler bugüne kadar biz şehit yakınları ve gazilere hep uzak durdular, sahip çıkmadılar. Terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı çıktılar. Sınır ötesi harekat tezkerelerine hiç sıkılmadan mecliste olumsuz oy kullandılar. Altılı masa, terörle işbirliği yaparak, HDP’yi yanlarına alarak cumhurbaşkanı seçmek istiyor. Bugüne kadar binlerce şehit ve gazi verdik. HDP’yi ortak alarak acaba daha fazla mı şehit ve gazi vermemizi istiyorlar? Türkiye’nin her beldesinde, her mahallesinde, her köyünde HDP’nin desteklediği, birlikte hareket ettiği terör örgütü PKK ile mücadele dolayısıyla şehit vermiş aileler, gaziler var. Bu şehit ailelerinden gazilerden hangi yüzle oy isteyecekler? HDP ile birlikte hareket eden, bir şer ittifakına dönüşmüş altılı masaya bizden oy yok.”