Şehit polislerin yaşamı okulda oluşturulan kütüphanede ölümsüzleşti

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - İstanbul'da 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park önündeki terör saldırısında şehit olan polislerin hatırasını yaşatmak için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kütüphane oluşturuldu.

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneğince şehit polisler adına Şehit Emrah Sapa Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu. Bağışlar sonucunda toplanan 2 bini aşkın kitabın yer aldığı kütüphanede şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı bir köşe bulunuyor.

Kütüphaneden faydalanacak öğrenciler, gönüllülerce ailelerden alınan bilgilerle hazırlanan 40 şehidin yaşam hikayesinin de yer aldığı kitabı okuyabilecek.

- "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Dernek Başkanı İsmail Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit adının geçtiği her yerde hüzün ve minnettarlık duygusunun bir arada olduğunu belirterek şehitlerin her birinin isimlerini yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda hain terör örgütü tarafından 10 Aralık 2016'da İstanbul Vodafone Park Stadı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan kahramanların anısına kütüphane kurduklarını anlatan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Vatan, millet ve bayrak uğrunda şehit düşmüş kahramanların hatırasını yaşatmanın önemli olduğunu hep birlikte biliyoruz. Biz değerlerine bağlı bir milletiz. Varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizin şehadeti bizim en önemli değerlerimizden biridir. Bu anlayışla vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizi unutmamaya gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şunu ifade etmeliyim ki şehit ailesinin yaşadığı acıyı hiç kimse tahmin edemez ama onların acısı hepimizin acısıdır. Bu toprakları ilelebet vatan olarak tutabilmemiz için gerekirse kanımızı akıtacağız, gerekirse de terimizi."

Bozdoğan, güçlü olma yolunun okumak ve kütüphanelerden yararlanmaktan geçtiğine işaret ederek, "Çok kitap okuyacağız, çok çalışacağız. Biz o kara günü hiç unutmadık. Sadece şehitlerimizin adını yaşatmakla kalmayacağız, devletine ve milletine sadakatle bağlı yeni nesillere de ön ayak olacağız." dedi.

- "Şehitlerin hayat hikayelerinin öğrencilere örnek olması dileğiyle..."

Kütüphanenin kurulmasında gönüllü olan Esra Topkaç da daha önce de bu tarz projelerde yer aldığını anlatarak her zaman şehitlerin isimlerini yaşatmak için çalışmalar düzenlediklerini kaydetti.

Arkadaş gruplarıyla şehitler için böyle bir çalışma yapmak istediklerini, Dernek yardımıyla da bunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Topkaç, "Kütüphanede şehit ailelerinden elde ettiğimiz bilgilerle şehitlerin hayat hikayelerinin olduğu bir kitabımız var. Bunu burada öğrencilerimizin okuyup şehit olan ağabeylerinin mesleklerini nasıl savunduklarını, şehadete nasıl koştukları yer alıyor. Şehitlerin hayat hikayelerinin öğrencilere örnek olması dileğiyle..." diye konuştu.

Şehit Emrah Sapa Ortaokulu Müdürü Salih Aydın ise okulda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Emrah Sapa'nın adının yaşatıldığını, kütüphanenin açılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kütüphanede çocukların hem kitap okuyacağını hem de ders işleyeceklerini belirten Aydın, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 242 kişi de yaralanmıştı.