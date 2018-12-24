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Şehit polisin cenazesi memleketine gönderildi

İstanbul TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memuru Servet Aslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a uğurlandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:44
Şehit polisin cenazesi memleketine gönderildi

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Servet Aslan için Atatürk Havalimanı İç Hatlar apronunda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Emniyet MüdürüMustafa Çalışkan'ın yanı sıra emniyet yetkilileri ve polis memurları katıldı.

Törenin ardından şehit Servet Aslan'ın cenazesi, Türk Hava Yolları uçağıyla memleketi Samsun'a gönderildi.

Hafriyat kamyonu çarpmıştı

TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istemiş, bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki Servet Aslan'a çarpmıştı.

Kamyonun altında sıkışarak ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Aslan şehit düşmüştü.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:44
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Servet Aslan
  5. TEM Otoyolu

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