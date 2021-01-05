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Aktüel Şehit polis memuru Fethi Sekin, İzmir'de saygı turuyla anıldı
Aktüel

Şehit polis memuru Fethi Sekin, İzmir'de saygı turuyla anıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:10:59 -
Şehit polis memuru Fethi Sekin, İzmir'de saygı turuyla anıldı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için meslektaşları ekip araçlarıyla saygı turu düzenledi.

İzmir Adliyesi C Kapısı önündeki Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde sosyal mesafe tedbirlerine uyarak ekip otoları ve motosikletleriyle bir araya gelen polis ekipleri, Türk bayrağı ve Fethi Sekin posteri açtı.

Sirenler eşliğinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak Meydanı'na kadar saygı turu atan polis ekiplerini, cadde ve sokaklardaki İzmirliler alkışlarıyla destekledi.

Ekipleri Konak Meydanı'nda karşılayan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Aşkın, şöyle konuştu:

"Bundan tam 4 yıl önce kahraman şehidimiz Fethi Sekin, İzmir Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısını cansiperane duruşuyla teröristlere karşı aslanlar gibi mücadelesiyle engelledi. Birçok İzmirli vatandaşımızın, masum insanımızın hayatını kurtardı, kendisi şahadete kavuştu. Bugün beraber çalıştığı mesai arkadaşları, kardeşleri onu anmak için bir araya geldiler. Ben bu vesileyle bu topraklar ebediyen Türk yurdu olsun diye asil kanlarını bağrında yattıkları bu topraklara döken bütün kahraman şehitlerimizi ve Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyorum."

Aşkın, Fethi Sekin için anma etkinliği yapan personele teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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