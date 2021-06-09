Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı!
Batman’ın Kozluk İlçesinde Belediye Başkanı’nın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın vefatının 4’üncü yılında unutulmadı.
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı’nın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. Genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının 4'üncü yılında siyasetçiler tarafından unutulmadı.