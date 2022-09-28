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Aktüel Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
Aktüel

Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Şanlıurfa'da bir anne, şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Anne, sık sık ziyaret ettiği oğlunun kabrini öperek sarılıyor, mezarı başında Kur'an okumanın sevincini yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 12:45:00 -
Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Şanlıurfa'da bir anne, şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Anne, sık sık ziyaret ettiği oğlunun kabrini öperek sarılıyor, mezarı başında Kur'an okumanın sevincini yaşıyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 24 yıl önce vatani görevini icra ettiği sırada teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Ömer Faruk Kılcı'nın annesi Hatice Kaçar (78), oğlunun kabri üzerinde Yasin suresini okuyamadığı için Kur'an-ı Kerim’i öğrenmeye karar verdi. Anne Kaçar, ilerlemiş yaşına aldırmayarak Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Hasan Hüseyin Kur’an Kursuna kaydını yaptırdı. 5 yıl boyunca yaz-kış demeden büyük bir azim göstererek kursa giden Kaçar, kurs hocalarının da desteğiyle 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kur’an okumanın mutluluğunu yaşayan Kaçar, şimdi de 6’ncı kez umreye gitmenin heyecanını yaşıyor. Yurt dışı evraklarını Kur'an Kursu Eğitmeni Medine Demir’in yardımıyla tamamlayan Kaçar, Şanlıurfa İl Müftülüğünde umre kaydını yaptırdı.
Oğlunun kabri başında Kuran-ı Kerim okumanın sevincini yaşayan anne Kaçar, 24 yıldır oğluna ait hatıralarla ayakta duruyor.

"Şehit oğluma yakışır bir anne olmak için Kur'an-ı Kerim öğrendim"

Kaçar, şehit oğluna yakışır bir anne olmak için Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini belirterek, "Benim oğlum şehit olduktan sonra mezarlığa gitmiştim. İki çocuk geldi, dedi ‘Oğlun için Yasin suresi okuyayım mı?’ ben de kendi kendime dedim acaba çocuklar yanlış mı okur, doğru mu okur diye dedim Kur'an okumayı öğreneceğim. Başladım, Kur'an kurslarına gittim. 5 yıl boyunca elifbaya gittim. Okumanın yaşı başı olmadığı için 5 yıl boyunca devam ettim. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra da 5-6 kez hatmettim. Adamın içinden geldikten sonra her şeyi yapabilir. Dedim hiç olmazsa mezarına gittiğimde bir Yasin-i Şerif okuyayım. Elhamdülillah halen de öğrenmeye devam ediyorum.

Kaçar, “Kur'an bizim dinimizdir, dinimizi bize anlatır, Peygamberimizi bize anlatır. Dünya boştur. Dünya kalıcı değildir, bize kalan bu Kur'an-ı Kerim'dir. Vallahi umreye gideceğim. İnşallah Allah kısmet eder, herkese de nasip eder. Müftülüğe geldim, pasaportumu teslim ettim. İnşallah ayın 11'inde Allah nasip ederse umreye gideceğim. Ben gidersem bu 6'ncı umrem oluyor. Aileler çocuklarına onu, bunu, interneti öğreteceğine Kur'an-ı Kerim'i öğretsinler. Eskiden biz çocukken, telefon, internet falan yoktu. Şimdi çocuk doğar doğmaz eline bir telefon veriyorlar. Telefonla oynuyorlar ya da televizyon izliyorlar. Bunları yapacaklarına Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, öğrensinler" şeklinde konuştu.

Hatice Kaçar’ın çok azimli olduğunu belirten Kur’an Kursu Hocası Medine Demir, “Haliliye Müftülüğüne bağlı çalışıyorum. 2017'den beri Hatice abla ile yollarımız kesişti, öyle tanıştık. Çok azimli, ben kursa giderken aracımla evi yol üstündeydi, onu biliyordum. Sonra dedim ki Hatice abla seni alayım. Her gün her gün almaya başladım. Yağmur yağdığında dedim ki herhalde bugün gelmez, bir arayayım, arıyordum, 'Ben aşağıdayım' diyordu. Kar yağdığında 'Herhalde bugün gelmez artık, gene de arayayım' deyip arıyordum, 'Hatice abla gelecek misin?' diyordum, aşağıda beni bekliyordu. Bu kadar azimle, bu kadar istekli, bu kadar başarılı bir öğrencimiz Hatice abla. 2017'den beri hiçbir şekilde aksatmadan düzenli geldi. Çok memnunuz. Verdiğimiz ezberleri de yaşlı olmasına rağmen çok güzel ezberliyor, verdiğimiz derslerde çok muvaffakiyetler gösteriyor. 2017'den beri beraberiz. Allah daha uzun ömürler nasip etsin, daha çok seneler beraber olalım inşallah" ifadelerini kullandı.
 


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