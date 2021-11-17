‘Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’ başlıyor

Yeni Şafak'ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği yarışmada, foto muhabirleri objektiflerinden yılın gündeme damgasını vuran haber fotoğraflarıyla, fotoğraf tutkunları kültürel ve tarihi fotoğraflarla, yeni nesil fotoğrafçılığa ilgi duyanlar ise drone ile çekilmiş eserleriyle katılabilecek.

"2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları", "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" ile "Yeni Nesil Fotoğraflar" kategorilerinde 9 kişiye toplam 90 bin Türk Lirası ödül verilecek. Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde herkes katılabiliyor. Yarışmanın değerlendirmeleri 17-30 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Ödül töreni ise 31 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek.