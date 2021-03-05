Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın sözleri Türkiye'yi duygulandırdı

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 11 askerin şehit olurken 2 asker de yaralandı. Helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu kaydedildi. Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı.

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Erbaş'ın oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başarılarla ve vatan aşkıyla dolu, bir hikaye bıraktı

Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.

Birçok bölgede görev yaptı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Saray köyü nüfusuna kayıtlı olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ilk ve ortaokulu memleketinde tamamladı. Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı.

Orgeneral olacaktı

Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'nı yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısı'nda Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

15 Temmuz'un kahraman komutanı

Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin darbe girişimi sırasında darbecilere karşı gelerek Adana'da İncirlik Üssü'nün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı.

Yakaladığı hain üs komutanı bakın Erbaş'a ne dedi

Darbe girişimi nedeniyle tutuklanan FETÖ'cü üs komutanı Bekir Ercan Van'ın sözleri de bunun adeta bunun bir deliliydi... Darbeci Van'ın, Korgeneral Erbaş'a, "Biz sizi gözaltına almaya geliyorduk, siz bizi aldınız" dediği öğrenildi.

Türkiye'nin kulaklarında çınlayan sözler

Türkiye Erbaş'ı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin cenaze töreninde söylediği sözlerle tanımıştı. Darbecilere tepki gösteren Erbaş, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz" sözleriyle hafızalara kazındı.

Milli SİHA ve İHA'lara büyük katkı

T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit korgenerali duygu yüklü sözlerle andı.

"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım…"

Bayraktar Korgeneral Erbaş'ın Milli S/İHA sistemlerine katkısına dikkat çekti:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay komutanıyken tanıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı. Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım. Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım. Sizi, muhabbetinizi, dostluğunu, kahramanlığınız hep özleyeceğiz."