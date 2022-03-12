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Aktüel Şehit Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
Aktüel

Şehit Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz

Milli iradeye ilk darbe girişimi olan Gezi parkı provokasyonu sırasında polise taş atarken ölen Berkin Elvan’ın cenazesi sonrası, DHKP-C’li hainler tarafından Okmeydanı’nda şehit edilen Burakcan Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 10:15:00 -
Şehit Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Gezi parkı provokasyonu sırasında, milli irade karşıtı çapulcular tarafından ölüme gönderilen Berkin Elvan’ın cenazesi sonrası ortalığı ateşe veren hainlerin katlettiği Burakcan Karamanoğlu’nu şehadetinin 5. yıldönümünde dualarla yâd ediyoruz. Gezici vandalların saflarında polisle çatışan Elvan’ı, ‘ekmek almaya giderken vuruldu’ diye masum gösterenlerce öldürülen Karamanoğlu, ülkücü hassasiyetleriyle biliniyordu. Karamanoğlu’nun cenazesi, binlerce kişinin katılımıyla memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde şehitlikte toprağa verilmişti.

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