  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için Gaziantep'te tören düzenlendi
Aktüel

Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için Gaziantep'te tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:45:48 -
Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için Gaziantep'te tören düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için, eşinin memleketi Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi.

Gece saatlerinde kente getirilen Yılmaz'ın naaşı, törenin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin eşi Bilge, kızları Ayşenur ve Sudenaz, annesi Şerife, babası Mustafa ve akrabalarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sırasında tabutun başına gelen şehidin eşi Bilge Yılmaz, kucağındaki şehidin gömleğini bağrına basarak, fotoğrafını öptü.

"Seni böyle beklemiyordum." diye seslenen Bilge Yılmaz, "Çocukların burada, kalk Bilal." dedi.

Babasının kamuflajını giyip, kepini takan şehidin büyük kızı Sudenaz Yılmaz da tabuta sarılarak, ağladı.

Şehidin anne ve babasının ise metanetini koruduğu görüldü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Gündem

Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı