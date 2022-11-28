Şehit askerimizin vasiyeti yürek parçaladı! Soysuzlar bunu anlamaz şehidim

Türkiye şehitlerine ağlarken, Pençe Kilit Operasyonu sırasında şehit olan Gaziantep'in Nizip ilçesi nüfusuna kayıtlı Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yürekleri dağladı. Şehit için sevenleri ve silah arkadaşları sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

Bu paylaşımlarından birinde Şehit Teğmen, "Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" şeklinde duygusal bir vasiyette bulunuyor.

"Belki son saatimiz"

Bir başka paylaşımında operasyon öncesi, bomba atar tüfeğini, tabancasını ve el bombasını son kez kontrol eden Şehit Öztürkmen, askeri bir araçta ise arkadaşlarıyla giderken çekilen, "Dost kardeşlerimle son saatimiz. Belki son saatimiz" diyor. Şehidin Kara Harp Okulu Anafartalar Taburu'ndan silah arkadaşları da sosyal medya hesaplarından, "Seninle gurur duyuyoruz" paylaşımı yaptı.

Köyüne defnedilmek istedi

Şehit Öztürkmen'in vasiyetinde köyüne defnedilmesini istediği öğrenildi. Aile Gaziantep'te, şehidin naaşını beklerken acı haberi Üsküdar'da alan şehidin babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen ve annesi emekli öğretmen Gülşen Öztürkmen defin yeri kararını netleştirmelerinin ardından Gaziantep'in Nizip İlçesi'ne gitti.