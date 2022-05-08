Şehit anneleri unutulmadı!

YENİ AKİT ANKARA

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz Anneler Günü Mesajı yayınladı. Yavuz yayınladığı mesajında, “Bu özel günde çocuklarıyla birlikte mutlu olan annelerimiz olduğu gibi, bu mutlu günde acıları tazelenen annelerimiz de var ki! İşte onlar Şehit Anneleri: Annelerin evlatları ile kucaklaştığı onlardan çiçekler aldığı böyle bir günde siz, ellerinizde çiçeklerle, bin bir sıkıntı ve zorluğa göğüs gererek yetiştirdikten sonra teröre kurban verdiğiniz evlatlarınızı, Şehitliklere ziyarete gidiyorsunuz. Sevgilerin en yücesi olan Bayrak ve vatan sevgisiyle yoğurduğunuz evladınız, yine bu sevginin bir göstergesi olarak vatan topraklarında ölümsüzlüğe kavuştu. Dünya durdukça da bu topraklardaki varlığımızın dayanağı olmaya devam edecektir. Aziz Şehitlerimizin Annelerinin Seçilmiş ve Atanmış idarecilere emanet olduklarını, daima hatırlayalım. Onlar ülkemiz için bizler için en değerli varlıklarını kaybettiler. Kimse şunu unutmamalı; Şehit annelerimiz dimdik ayakta, kendileri için üzgünüz diyenlere vatan sağ olsun diyebilecek kadar güçlü ve onurludurlar. Bu vatan onlara çok şey borçlu olmasına rağmen, acılı yüreklerini kırmaya üzmeye devam edilmektedir. Çok iyi biliyorum ki, yüreğiniz yaralı ve gözyaşlarınız hiç dinmedi. Bilmenizi isterim ki, sizler, bu ülkenin varlığı ve birliği için Gönlünü Bayrağına, Canını Vatana feda etmiş Şehit evlatlarımızın mübarek emanetlerisiniz. Yüreğinde sınırsız sevgi ve sabır taşıyan, her acıya katlanan, değerine paha biçilemeyen Dünyanın en güzel ve en özel Annelerinin, Anneler gününün kutlu olmasını temenni eder ellerinizden öperim. Şahsım ve Derneğim Yönetim Kurulu üyeleri adına tüm annelerimizin “Anneler Günü” nü kutlar, saygı, minnet ve şükranlarımı sunarım” dedi.