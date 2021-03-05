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Yaşam Şehirler arası seyahat yasak mı? Seyahat kısıtlaması var mı?
Yaşam

Şehirler arası seyahat yasak mı? Seyahat kısıtlaması var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor mu? Kademeli normalleşme kararlarının ardından şehirlerarası seyahat yasağı devam edip etmediği merak ediliyor. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Şehirler arası seyahat yasak mı? Seyahat kısıtlaması var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:46:00 -
Şehirler arası seyahat yasak mı? Seyahat kısıtlaması var mı?

Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yerinde karar döneminin başlamasının ardından seyahat yasağının durumu da belli oldu.

Şehirler arası seyahat yasak mı?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kalktı?

Düşük riskli iller olan, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır illerde şehirler arası yolculuk yasağı kaldırıldı.

Orta riskli iller olan: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars'ta da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek riskli iller olan: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli'nde pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Çok yüksek riskli iller olan: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

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