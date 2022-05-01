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Aktüel Şehirde sağanak! Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Aktüel

Şehirde sağanak! Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 17:51:00 -
Şehirde sağanak! Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü, okulda mahsur kaldığı belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kapcami Mahallesinde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını belirtti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

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