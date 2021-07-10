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Aktüel Şehirde gıda zehirlenmesi şüphesi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Aktüel

Şehirde gıda zehirlenmesi şüphesi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 43 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 23:26:00 -
Şehirde gıda zehirlenmesi şüphesi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Zonguldak-Kilimli'de 43 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçedeki bir düğünde yemek yiyen 43 kişide bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Rahatsızlananlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken gıdadan numune alındığı bildirildi.

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