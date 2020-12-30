Şehirde 2 ton sahte içki ele geçirildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildiği bildirildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu tespit edildi.
Adrese operasyon yapan jandarma ekipleri 2 ton sahte içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirdi.