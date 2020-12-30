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Aktüel Şehirde 2 ton sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Şehirde 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 23:17:00 -
Şehirde 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu tespit edildi.

Adrese operasyon yapan jandarma ekipleri 2 ton sahte içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirdi.

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