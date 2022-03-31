  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehid Savcı Kiraz’ı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Şehid Savcı Kiraz’ı rahmetle anıyoruz

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görevi başında şehid edilişinin 7. senesinde rahmet ve minnetle yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 09:19:00 -
Şehid Savcı Kiraz’ı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Adalet mücadelesi şehadetle biten Kiraz, 31 Mart 2015’te avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C militanı Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında rehin alınarak katledilmişti. Mersin İmam Hatip Lisesi mezunu olan Savcı Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirilen Savcı Kiraz, Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan Gezi kalkışmasında ölen Berkin Elvan ile ilgili soruşturmayı yürütüyordu. Kiraz, katledildiğinde 46 yaşındaydı.

Katilleri 'aklayanlar' soluğu Meclis'te aldı!

Adliyede gerçekleşen katliamın ardından devreye giren Cumhuriyet gazetesinde, Savcı Kiraz’ı şehid eden teröristleri aklamaya çalışan skandal bir mülakat yayınlandı. DHKP-C’li teröristlerle konuşan Ahmet Şık’ın haberi, “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla yer aldı. Şık, daha sonra terör partisi HDP çatısı altından girdiği TBMM’de, TİP İstanbul Milletvekili olarak ‘görevini’ sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay