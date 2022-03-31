Şehid Savcı Kiraz’ı rahmetle anıyoruz

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Adalet mücadelesi şehadetle biten Kiraz, 31 Mart 2015’te avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C militanı Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında rehin alınarak katledilmişti. Mersin İmam Hatip Lisesi mezunu olan Savcı Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirilen Savcı Kiraz, Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan Gezi kalkışmasında ölen Berkin Elvan ile ilgili soruşturmayı yürütüyordu. Kiraz, katledildiğinde 46 yaşındaydı.

Katilleri 'aklayanlar' soluğu Meclis'te aldı!

Adliyede gerçekleşen katliamın ardından devreye giren Cumhuriyet gazetesinde, Savcı Kiraz’ı şehid eden teröristleri aklamaya çalışan skandal bir mülakat yayınlandı. DHKP-C’li teröristlerle konuşan Ahmet Şık’ın haberi, “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla yer aldı. Şık, daha sonra terör partisi HDP çatısı altından girdiği TBMM’de, TİP İstanbul Milletvekili olarak ‘görevini’ sürdürüyor.