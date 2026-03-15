Şehid Bayram Ali Öztürk İçin Adalet Arayışı! İsmailağa Camii'nde "İmzanla Destek Ol" Etkinliği Düzenleniyor
Şehit Bayram Ali Öztürk Platformu, Kadir Gecesi vesilesiyle anlamlı bir buluşmaya imza atmaya hazırlanıyor. 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 19:00'da İstanbul Fatih'teki İsmailağa Camii'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Şehid merhum Bayram Ali Öztürk'ün davasına dikkat çekilecek.
"Adalet Kervanı" sloganıyla duyurulan programda, suikastın perde arkasındaki azmettiricilerin ortaya çıkarılması için bir imza kampanyası başlatılacağı belirtildi. Platform, tüm sevenlerini "İmzanla tarihe mühür vur" diyerek adalet arayışına destek vermeye davet etti.