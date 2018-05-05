Havaların ısınması ile birlikte tezgahlarda renklenmeye başladı... Yaz mevsiminin en sulu ve renkli meyvelerinden birisi olan şeftali, hoş kokusu ve tatlı kıvamında ki tadının yanı sıra bir çok hastalığa da iyi gelmektedir. C vitamini deposu olan bu turuncu meyve kanserden kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa olmaktadır. Peki şeftalinin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

ŞEFTALİ NEDİR?

Şeftali, gülgiller familyasından bir yaz meyvesidir. Ilıman iklim seven şeftalinin ana vatanı Çin'dir. Ülkemizde de oldukça fazla üretimi yapılan şeftali en çok Bursa ve Akdeniz Bölgelerinde 2-2,5 metre boylarında ağaçlarda yetiştirilir. Dünya genelinde Türkiye şeftali üretimi yapan ülkeler arasında 6. sırada yer almaktadır. Şeftali meyve olarak tüketildiği gibi suyu çıkarılarak da tüketilmektedir.

ŞEFTALİNİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Şeftali bol miktarda C vitaminin yanı sıra A ve B vitamini içermektedir. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum açısından zengin şeftali, demir ve sodyum açısından da zengindir. Şeftali ayrıca B6 vitamini, niasin (B3 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), tiamin (B1 vitamini), folik asit (B9 vitamini) ve pantotenik asit (B5 vitamini) gibi diğer vitaminleri de içerir.100 gram şeftali içerisinde 39 kcal kalori bulunmaktadır. 100 gram şeftalinin besin değerleri aşağıdaki şekildedir;

ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELERDİR?

* Şeftali içerisinde barındırdığı besin değerleri ile sindirim sistemini güçlendirir.

* Böbreklerde oluşan kum ve taşın atılmasını sağlar.

* Kabızlık sorunlarını çözer.

* Kanser hücrelerinin yayılmasını engeller.

* Ağız sağlığını korur.

* Şeftali içerdiği zengin lif değerleri ile kolesterolü dengede tutar.

* Kalp sağlığını olumlu etkiler.

* Şeftali güçlü bir antioksidandır.

* İçerdiği C vitamini sayesinde dokuları korur.

* Lif oranının yüksek olmasıyla verdiği tokluk hissi ve sindirim sistemini güçlendirmesi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

* A vitamini içermesi sebebi ile kemik sağlığını korur.

* Sinirleri yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir.

* Şeftali içerisinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncını dengeler.

* Şeftali cilt sağlığı için faydalıdır. İçerdiği A ve C vitaminleri cilt için doğal nemlendirici görevi görür.

* Bağırsak kurtlarının temizlenmesine yardımcı olur.

* İdrar söktürücü özelliği vardır.

* Ağız kokusunu giderir.

* İçerdiği lutein ve zeaksantin göz sağlığını korur.

* Vücudu toksinlerden arındırır.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

ŞEFTALİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

* İdrar söktürücüdür ve kabızlığı giderir.

* Basur şikayetlerini azaltır.

* Ateş düşürücüdür.

* Kanı temizler.

* Kansere karşı koruyucudur.

* Kalp krizi riskini azaltır.

* Bağırsakları yumuşatır.

* Böbreklerde oluşan kum ve taşın dökülmesini sağlar.

ŞEFTALİNİN ZARARLARI NELERDİR?

* Şeftali aşırı tüketildiği takdirde hassas cilde sahip kimselerde alerjiye sebep olabilir.

* İdrar söktürücü özelliği ile aşırı tüketimde ishal ve idrar yolu sorunları olan kişilerde sorun çıkarabilir. Aşırı idrar su kaybına sebep olur.

* Yüksek derecede potasyum içerdiği için böbrek hastalarının tüketimini kısıtlaması veya doktor kontrolünde yapmaları önerilir.