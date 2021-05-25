Sedat Peker’le konuşan Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosundaki Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası olduğunu söylediği Reşat Hacıfazlıoğlu, Gaziosmanpaşa'da bir AVM'nin de sahibi olduğu iddiaları var. Reşat Hacıfazlıoğlu rizeli olduğu biliniyor. Hem Google'da hem sosyal medyada Reşat Hacıfazlıoğlu resmi ve fotoğrafı bulunmuyordu ancak Sedat Peker, son videosuda Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüğü videoyu paylaşmasıyla birlikte Reşat Hacıfazlıoğlu’nun kim olduğu da ortaya çıktı.