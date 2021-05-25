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Biyografi Sedat Peker’le konuşan Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir?
Biyografi

Sedat Peker’le konuşan Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir?

Suç örgütü lideri Sedat Peker daha önce hadi Özışık ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya üzerinen paylaşmıştı. Suç örgütü elebaşı Sedat Peker son videosunda Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüşmesini paylaştı. Peki kim bu Reşat Hacıfazlıoğlu? Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 19:17:00 - 2021-05-25 19:22:16
Sedat Peker’le konuşan Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosundaki Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası olduğunu söylediği Reşat Hacıfazlıoğlu, Gaziosmanpaşa'da bir AVM'nin de sahibi olduğu iddiaları var. Reşat Hacıfazlıoğlu rizeli olduğu biliniyor. Hem Google'da hem sosyal medyada Reşat Hacıfazlıoğlu resmi ve fotoğrafı bulunmuyordu ancak Sedat Peker, son videosuda Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüğü videoyu paylaşmasıyla birlikte Reşat Hacıfazlıoğlu’nun kim olduğu da ortaya çıktı.

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