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Aktüel Sedat Peker yeniden paylaşım yapmaya mı başladı? Sedat Peker ne paylaştı?
Aktüel

Sedat Peker yeniden paylaşım yapmaya mı başladı? Sedat Peker ne paylaştı?

Sedat Peker en son ne paylaştı? BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker’in sesi soluğu çıkmıyordu. Sedat Peker, 5 ayaradan sonra ilk kez Twitter hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Peki Sedat Peker Twitter’da de paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 11:37:00 - 2022-04-25 11:38:27
Sedat Peker yeniden paylaşım yapmaya mı başladı? Sedat Peker ne paylaştı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, firari bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. 'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ilk defa Twitter hesabından paylaşım yaptı. 

Sedat Peker son tweetinda ne paylaştı?

Sedat Peker, bir hesap tarafından "Alevi" ve "Hz. Ali" etiketleriyle ve "Aslan olarak 1 gün yaşamak, koyun olarak 1000 yıl yaşamaktan iyidir" ifadeleriyle atılan tweeti paylaşan Peker, böylece sosyal medyadaki yasağını da resmen, kısmi olarak sonlandırmış oldu.

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