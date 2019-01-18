Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni atama kararnamesine göre, 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat getirildi. Peki Sedat Murat kimdir? Sedat Murat hangi görevlerde bulundu?

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliklerine de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi ve Tüzüğünün 4'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat getirildi.

Prof. Dr. Sedat Murat kimdir?

1959 yılında doğan Sedat Murat; evli ve iki çocuk babası olup, İlkokulu ve Ortaokulu Samsun'da, Liseyi İzmit'te tamamlamıştır. 1980 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne başlamış, üçüncü sınıfta iken yatay geçişle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne geçmiş ve 1984 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında 1984-1986 yılları arasında “İşletme Düzeyinde İşgören Eğitim” isimli teziyle, doktora çalışmalarını ise 1986-1991 yılları arasında “SosyoEkonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye'de Gençlerin İşsizliği” isimli teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1985 yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılmış, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr. ünvanlarını almış ve halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir.

Lisans düzeyinde; “Sosyal Siyaset”, “Çalışma Ekonomisi”, “İnsangücü ve İstihdam”, “Türkiye'nin Sosyal Yapısı”, “Demografik Yapı Analizleri”, “Çalışma Ahlakı”, “Türkiye'de Çalışma İlişkileri Tarihi”, “Kentleşme ve Çevre Politikaları” ve “Örgütsel Davranış”, Yüksek Lisans düzeyinde; “İnsangücü Planlaması ve Eğitim”, “Türkiye’de İşgücü-İstihdam Politikaları” ve “AB’nin Sosyal Politikaları”, “İş Ahlakı”, “Demografik Yapı”, “Türkiye ve AB’nin Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri”, Doktora düzeyinde ise; “Türkiye ve Avrupa Birliğinin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı” ve “Verimlilik Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar” gibi dersler vermiştir. İÜ İktisat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu üyeliklerinin yanısıra 2008-20016 yılları arasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, 2010-2012 yılları arasında İktisat Fakültesi dekanlığı, 2013 yılından itibaren de İÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Murat, 2013- 2017 yılları arasında Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkanlık görevinde bulunmuştur. Bu idari görevlerinin yanısıra İş-Kur, Türk Standartlar Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi birimlerde genel kurul üyelikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında resmi arabuluculuk, Kamu Görevlileri Hakem Kurul üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Diğer taraftan MÜSİAD, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının yüksek istişare heyetlerinde yer almaktadır. Otuz civarında yayınlanmış kitabı ve yine otuzun üzerinde de makalesi bulunmaktadır. Sayın Murat, insan yetiştirmeye büyük önem vermiş ve bugüne kadar 35 yüksek lisans, 30 da doktora öğrencisine danışmanlık yapmış ve mezun etmiştir.