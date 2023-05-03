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Gündem Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanırken eski yeni kimlik hangisi geçerli? Oy kullanmaya kimlikle mi gidilir?
Gündem

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanırken eski yeni kimlik hangisi geçerli? Oy kullanmaya kimlikle mi gidilir?

Yeniakit Publisher
2023-05-03 07:09:00 -
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanırken eski yeni kimlik hangisi geçerli? Oy kullanmaya kimlikle mi gidilir?

14 Mayıs 2023 seçimleri için geri sayım devam ediyor. Bazı vatandaşlar oy kullanırken yanlarında bulunması gereken belgeleri araştırıyor. Peki ama seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? YSK tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre; 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak. Peki ama yeni kimlik eski kimlik fark eder mi?

Oy kullanmaya gidecek olan birçok vatandaş seçmen kağıtsız oy kullanılır mı? sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? sorusu merak ediliyor. İşte oy kullanmaya giderken yanınızda bulunması gerekenler... 

Oy kullanırken seçmen kağıdı gerekli mi?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

Oy kullanırken kimlik yanımızda olmalı mı?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

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