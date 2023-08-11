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Gündem ‘Seçimden sonra kadınlar yandı’ diyen utanmazlara gelsin! İşte ilk kadın amiralin görev yeri
Gündem

‘Seçimden sonra kadınlar yandı’ diyen utanmazlara gelsin! İşte ilk kadın amiralin görev yeri

Yeniakit Publisher
2023-08-11 16:29:00 -
‘Seçimden sonra kadınlar yandı’ diyen utanmazlara gelsin! İşte ilk kadın amiralin görev yeri

‘Seçimden sonra kadınlar yandı’ diyen kendini bilmezleri utandıracak haber geldi. YAŞ kararı sonrası ilk kadın amiral olan Tuğamiral Gökçen Fırat’ın yeni görevi belli oldu.

YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilk gerçekleşti.

İlk kez 1996 yılında kadın subayların mezun olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez bir kadın amiral ataması yapıldı.

Tuğamiralliğe terfi eden ilk kadın subay olan Gökçen Fırat, İngiltere’deki Mc Northwood Deniz Harekat Daire Başkanlığı görevinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı görevine atandı.

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

1977 doğumlu Gökçen Fırat, teğmen rütbesiyle 1998 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1998-2017 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birliklerinde görev yapan Fırat, 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden, TCG Eğitim Bot-2’de Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev aldı.
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Fırat, 2017-2021 yılları arasında da Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Karargahı’nda görev yaptı. 2021-2022 yılları arasında Norveç’teki SACT Müşterek Harp Merkezi’nde görev yapan Fırat, 2022 yılında ise İngiltere’deki Mc Northwood Deniz Komutanlığı’nda görevlendirildi.

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