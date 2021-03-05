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Gündem Seçilmiş başkana kayyım atadılar diyenlere! Belediye binasından neler çıktı neler!
Gündem

Seçilmiş başkana kayyım atadılar diyenlere! Belediye binasından neler çıktı neler!

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan, 2019 yılında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçları nedeniyle görevden alınarak, yerine kayyum atanmıştı. HDP'li belediyenin ek hizmet binasından öldürülen teröristlerin fotoğrafları, Öcalan ve PKK paçavraları çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 10:36:00 -
Seçilmiş başkana kayyım atadılar diyenlere! Belediye binasından neler çıktı neler!

HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren son gelişme, İpekyolu Belediyesi'nin kullanılmayan binasında görüldü.

İpekyolu Belediyesi'ne ait binada arama

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası yerleşkesinde arama yaptı.

İşte ele geçirilenler

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde binada arama yapıldı.

Aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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