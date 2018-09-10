Sebze çorbası nasıl yapılır?

Aileniz ve kendiniz için sağlıklı yemekler hazırlamak istiyorsanız sebze çorbası sağlıklı bir alternatif. Yemeğe sıcacık bir sebze çorbası başlamak isteyenler için işte tarifi...

SEBZE ÇORBASI MALZEMELERİ:

1 kabak

1 havuç

1 patates

1 kırmızı biber

1 yeşil biber

1 kuru soğan

1 kaşık un

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Zeytinyağı

SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI:

Kabak, havuç ve patatesi soyup rendeleyin. Biberleri ve soğanı ince ince doğrayın. Soğanı ve unu zeytinyağında kavurun. Diğer sebzeleri de ilave edip kavurmaya devam edin. Salçaları ve baharatları da ilave ettikten sonra üzerini geçecek şekilde sıcak su katıp 20-25 dakika kısık ateşte pişirin. Blenderdan geçirip sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.