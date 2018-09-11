Sebebi 4 odak bölgede

Burun odaklı ağrılar sinüsten, kaş-göz merkezli ağrılar gerilimden, alın odaklı ağrılar tansiyondan ve başın yarısını kapsayan ağrılar migrenden kaynaklanır.

Stres, öfke, huzursuzluk, gerilim tipi ruh halinden kaynaklanan başağrıları oldukça sık görülür. Yoğun çalışma temposu, iş ve aile içinde uyumsuzluk, maddi sıkıntılar, gelecek korkusu ile ortaya çıkan bir ağrı türüdür. Migrene göre daha hafif, bulantılı fakat kusmasız ağrılardır. Haftalar sürebilir.

Sadece ruhî değil kas gerilimi sonucu da baş ağrısı olur. Mesela kafa, ense ve çene kaslarının sürekli kasılması gibi...



Depresyon önemli bir faktördür. Konsantrasyon güçlüğü, gerginlik, sinirlilik, uyku bozuklukları sıklıkla bu baş ağrısına eşlik eder. Demet (küme) tipi baş ağrısında aynı mevsimlerde ve günün aynı saatlerinde göz etrafında oyucu karakterde çok şiddetli ağrılar ve gözde kızarma, yaşarma ortaya çıkar.